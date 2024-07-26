鉅亨速報 - Factset 最新調查：祥碩(5269-TW)目標價調降至2350元，幅度約6%
鉅亨網新聞中心 2024-07-26 10:10
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對祥碩(5269-TW)提出目標價估值：中位數由2500元下修至2350元，調降幅度6%。其中最高估值2800元，最低估值1300元。
綜合評級 - 共有9位分析師給予祥碩(5269-TW)評價：積極樂觀8位、保持中立1位、保守悲觀0位。
祥碩(5269-TW)今(26日)收盤價為1590元。近5日股價下跌9.04%，相關半導體業近5日下跌2.67%，集中市場加權指數下跌2.25%，短期股價無明顯表現。
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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