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鉅亨速報

盤後速報 - 祥碩(5269)下週(8月1日)除息18.58元，預估參考價1641.42元

鉅亨網新聞中心 2024-07-25 17:08

祥碩(5269-TW)下週(8月1日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利18.58元。

以今日(7月23日)收盤價1660.00元計算，預估參考價為1641.42元，息值合計為18.58元，股息殖利率1.12%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月23日)收盤價做計算，僅提供參考）

祥碩(5269-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為高速介面控制晶片及裝置端高速控制晶片之設計。近5日股價下跌11.47%，集中市場加權指數下跌3.78%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/01 1660.00 18.58061 1.12% 0.0
2023/08/01 983.0 20.00036 2.03% 0.0
2022/08/25 960.0 26.001 2.71% 0.0
2021/08/26 1955.0 24.0009 1.23% 0.0
2020/08/25 1765.0 11.9689 0.68% 0.0

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