盤後速報 - 祥碩(5269)下週(8月1日)除息18.58元，預估參考價1641.42元
鉅亨網新聞中心 2024-07-25 17:08
祥碩(5269-TW)下週(8月1日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利18.58元。
以今日(7月23日)收盤價1660.00元計算，預估參考價為1641.42元，息值合計為18.58元，股息殖利率1.12%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月23日)收盤價做計算，僅提供參考）
祥碩(5269-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為高速介面控制晶片及裝置端高速控制晶片之設計。近5日股價下跌11.47%，集中市場加權指數下跌3.78%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/01
|1660.00
|18.58061
|1.12%
|0.0
|2023/08/01
|983.0
|20.00036
|2.03%
|0.0
|2022/08/25
|960.0
|26.001
|2.71%
|0.0
|2021/08/26
|1955.0
|24.0009
|1.23%
|0.0
|2020/08/25
|1765.0
|11.9689
|0.68%
|0.0
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