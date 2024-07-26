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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：日月光投控(3711-TW)目標價調升至171元，幅度約3.32%

鉅亨網新聞中心 2024-07-26 14:10

根據FactSet最新調查，共18位分析師，對日月光投控(3711-TW)提出目標價估值：中位數由165.5元上修至171元，調升幅度3.32%。其中最高估值212.5元，最低估值123元。

綜合評級 - 共有18位分析師給予日月光投控(3711-TW)評價：積極樂觀9位、保持中立8位、保守悲觀2位。

日月光投控(3711-TW)今(26日)收盤價為155.5元。近5日股價下跌1.99%，相關半導體業近5日下跌2.67%，集中市場加權指數下跌2.25%，股價波動與大盤表現同步。

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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日月光投控155.5-9.86%

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