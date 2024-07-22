盤中速報 - 祥碩(5269)大跌7.26%，報1660元
鉅亨網新聞中心 2024-07-22 09:53
祥碩(5269-TW)22日09:53股價下跌130元，報1660.0元，跌幅7.26%，成交692張。
祥碩(5269-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為高速介面控制晶片及裝置端高速控制晶片之設計。
近5日股價下跌5.79%，集中市場加權指數下跌4.38%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-755 張
- 外資買賣超：-347 張
- 投信買賣超：-272 張
- 自營商買賣超：-136 張
- 融資增減：-100 張
- 融券增減：-40 張
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