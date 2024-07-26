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鉅亨速報 - Factset 最新調查：臻鼎-KY(4958-TW)目標價調升至150元，幅度約3.45%

鉅亨網新聞中心 2024-07-26 08:10

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對臻鼎-KY(4958-TW)提出目標價估值：中位數由145元上修至150元，調升幅度3.45%。其中最高估值180元，最低估值120元。

綜合評級 - 共有11位分析師給予臻鼎-KY(4958-TW)評價：積極樂觀6位、保持中立5位、保守悲觀0位。

臻鼎-KY(4958-TW)今(23日)收盤價為136.5元。近5日股價下跌5.86%，相關零組件業近5日下跌2.89%，集中市場加權指數下跌2.25%，短期股價無明顯表現。

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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集中市場加權指數22040.64-3.63%
臻鼎-KY136-0.37%

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