〈焦點股〉休市2天後AI族群補跌重摔 廣達、緯穎跌逾半根停板
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-07-26 09:37
台股受凱米颱風影響休市 2 天，不過美股主要指數昨 (25) 日走勢分歧，其中標普 500 指數以及那斯達克指數走跌，呈現連 3 黑，拖累今 (26) 日 AI 族群表現，廣達 (2382-TW)、緯穎 (6669-TW) 跌幅沈重，雙雙跌逾半根停板。
廣達今天早盤跳空以 275 元開出，最低跌至 272 元，雖然隨後跌幅稍收斂，但仍跌逾半根停板，截至上午 9 點 12 分，股價暫報 280.5 元，跌幅 5.56%，成交量超過 7000 張。緯穎同樣跌幅沈重，早盤以 2000 元開低，最低跌至 1955 元，截至上午 9 點 12 分，股價暫報 2000 元，跌幅 7.83%，力守 2000 元大關。
另外，緯創 (3231-TW)、英業達 (2356-TW)、和碩 (4938-TW) 以及仁寶 (2324-TW) 也紛紛走弱，緯創跌逾 3%，英業達跌逾 2%，和碩與仁寶也都跌逾 1%。
廣達、緯創與英業達今年上半年營收皆年增超過 1 成，即便表現大多亮眼，但仍逃不過今天的暴力式下殺。不過廣達先前提到，AI 伺服器展望不變，全年有望呈現雙位數成長，是廣達今年重要的成長動能；緯創也預期，第三季 AI 伺服器同樣有兩位數成長；英業達同樣看好，下半年受惠美系 ASP 客戶出貨提升，預期全年伺服器將成長 2 成。
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