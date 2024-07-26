〈焦點股〉休市2天後AI族群補跌重摔 廣達、緯穎跌逾半根停板

廣達今天早盤跳空以 275 元開出，最低跌至 272 元，雖然隨後跌幅稍收斂，但仍跌逾半根停板，截至上午 9 點 12 分，股價暫報 280.5 元，跌幅 5.56%，成交量超過 7000 張。緯穎同樣跌幅沈重，早盤以 2000 元開低，最低跌至 1955 元，截至上午 9 點 12 分，股價暫報 2000 元，跌幅 7.83%，力守 2000 元大關。

廣達、緯創與英業達今年上半年營收皆年增超過 1 成，即便表現大多亮眼，但仍逃不過今天的暴力式下殺。不過廣達先前提到，AI 伺服器展望不變，全年有望呈現雙位數成長，是廣達今年重要的成長動能；緯創也預期，第三季 AI 伺服器同樣有兩位數成長；英業達同樣看好，下半年受惠美系 ASP 客戶出貨提升，預期全年伺服器將成長 2 成。