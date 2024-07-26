鉅亨速報 - Factset 最新調查：全新(2455-TW)EPS預估上修至4.59元，預估目標價為200元
鉅亨網新聞中心 2024-07-26 08:10
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對全新(2455-TW)做出2024年EPS預估：中位數由4.55元上修至4.59元，其中最高估值4.8元，最低估值4.26元，預估目標價為200元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|4.8(4.8)
|6.51
|8.3
|最低值
|4.26(4.26)
|5.24
|5.74
|平均值
|4.56(4.55)
|6.05
|7.07
|中位數
|4.59(4.55)
|6.31
|7.11
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|3,980,000
|4,822,000
|5,520,000
|最低值
|3,639,000
|4,139,790
|4,469,370
|平均值
|3,778,410
|4,568,260
|5,101,590
|中位數
|3,766,000
|4,595,000
|5,208,500
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|2.43
|2.95
|4.62
|2.88
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|2,694,104
|2,603,629
|3,608,521
|2,645,003
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2455/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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