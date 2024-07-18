鉅亨速報 - Factset 最新調查：全新(2455-TW)EPS預估上修至4.55元，預估目標價為195元
鉅亨網新聞中心 2024-07-18 12:10
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對全新(2455-TW)做出2024年EPS預估：中位數由4.5元上修至4.55元，其中最高估值4.8元，最低估值4.26元，預估目標價為195元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|4.8(4.8)
|6.51
|8.3
|最低值
|4.26(4.24)
|4.42
|5.74
|平均值
|4.55(4.51)
|5.82
|6.99
|中位數
|4.55(4.5)
|6.05
|6.97
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|3,980,000
|4,822,000
|5,520,000
|最低值
|3,602,000
|3,926,000
|4,418,780
|平均值
|3,747,580
|4,478,620
|5,078,690
|中位數
|3,742,000
|4,580,000
|5,188,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|2.43
|2.95
|4.62
|2.88
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|2,694,104
|2,603,629
|3,608,521
|2,645,003
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2455/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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