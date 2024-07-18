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鉅亨速報 - Factset 最新調查：全新(2455-TW)EPS預估上修至4.55元，預估目標價為195元

鉅亨網新聞中心 2024-07-18 12:10

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對全新(2455-TW)做出2024年EPS預估：中位數由4.5元上修至4.55元，其中最高估值4.8元，最低估值4.26元，預估目標價為195元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值4.8(4.8)6.518.3
最低值4.26(4.24)4.425.74
平均值4.55(4.51)5.826.99
中位數4.55(4.5)6.056.97

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值3,980,0004,822,0005,520,000
最低值3,602,0003,926,0004,418,780
平均值3,747,5804,478,6205,078,690
中位數3,742,0004,580,0005,188,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS2.432.954.622.88
營業收入
(單位：新台幣千元)		2,694,1042,603,6293,608,5212,645,003

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2455/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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