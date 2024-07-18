盤中速報 - 全新(2455)大跌7.07%，報171元
鉅亨網新聞中心 2024-07-18 12:31
全新(2455-TW)18日12:31股價下跌13元，報171.0元，跌幅7.07%，成交7,097張。
全新(2455-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為CC01080電子零組件製造業。F119010電子材料批發業。ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
近5日股價下跌0.81%，集中市場加權指數下跌0.99%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-656 張
- 外資買賣超：-1,710 張
- 投信買賣超：+1,467 張
- 自營商買賣超：-413 張
- 融資增減：+286 張
- 融券增減：-41 張
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