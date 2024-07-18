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鉅亨速報 - Factset 最新調查：全新(2455-TW)目標價調升至195元，幅度約7.14%

鉅亨網新聞中心 2024-07-18 12:10

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對全新(2455-TW)提出目標價估值：中位數由182元上修至195元，調升幅度7.14%。其中最高估值245元，最低估值165元。

綜合評級 - 共有9位分析師給予全新(2455-TW)評價：積極樂觀7位、保持中立2位、保守悲觀0位。

全新(2455-TW)今(18日)收盤價為172元。近5日股價下跌0.81%，相關通信網路近5日下跌0.31%，集中市場加權指數下跌0.99%，股價波動與大盤表現同步。

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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