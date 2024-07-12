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鉅亨速報

盤中速報 - 全新(2455)大跌7.44%，報180.5元

鉅亨網新聞中心 2024-07-12 10:38

全新(2455-TW)12日10:38股價下跌14.5元，報180.5元，跌幅7.44%，成交5,271張。

全新(2455-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為CC01080電子零組件製造業。F119010電子材料批發業。ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

近5日股價上漲11.11%，集中市場加權指數上漲3.69%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+3,928 張
  • 外資買賣超：-3,248 張
  • 投信買賣超：+7,220 張
  • 自營商買賣超：-44 張
  • 融資增減：-605 張
  • 融券增減：+172 張

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