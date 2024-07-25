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鉅亨速報 - Factset 最新調查：富邦金(2881-TW)EPS預估上修至7.09元，預估目標價為79.85元

鉅亨網新聞中心 2024-07-25 18:10

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對富邦金(2881-TW)做出2024年EPS預估：中位數由7.01元上修至7.09元，其中最高估值9.12元，最低估值6.24元，預估目標價為79.85元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值9.12(8.19)7.938.54
最低值6.24(5.9)5.567.75
平均值7.28(6.96)6.88.19
中位數7.09(7.01)6.938.25

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值385,876,000423,626,000457,516,000
最低值212,436,000203,716,000253,753,010
平均值271,474,850274,799,520349,300,610
中位數253,739,230244,828,790336,632,810

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS4.83.5412.498.54
營業收入
(單位：新台幣千元)		167,798,693259,458,299485,832,177476,506,085

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2881/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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