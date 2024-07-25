鉅亨速報 - Factset 最新調查：西弗雷澤木業(WFG-US)EPS預估上修至1.66元，預估目標價為98.50元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-25 22:15
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對西弗雷澤木業(WFG-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.6元上修至1.66元，其中最高估值4.24元，最低估值0.33元，預估目標價為98.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|4.24(4.24)
|9.61
|8.51
|8.37
|最低值
|0.33(0.33)
|3.44
|4.86
|8.37
|平均值
|1.84(1.82)
|6.02
|7.17
|8.37
|中位數
|1.66(1.6)
|5.81
|7.65
|8.37
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|64.39億
|71.25億
|68.30億
|最低值
|59.33億
|64.33億
|67.35億
|平均值
|61.79億
|67.17億
|67.87億
|中位數
|61.48億
|67.06億
|67.97億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|--
|--
|--
|--
|--
|營業收入
|36.75億
|43.61億
|105.18億
|97.01億
|64.54億
詳細資訊請看美股內頁：
西弗雷澤木業(WFG-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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