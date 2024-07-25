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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國包裝(PKG-US)EPS預估上修至8.89元，預估目標價為212.50元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-25 20:15

根據FactSet最新調查，共6位分析師，對美國包裝(PKG-US)做出2024年EPS預估：中位數由8.75元上修至8.89元，其中最高估值9.25元，最低估值8.75元，預估目標價為212.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值9.25(9.25)11.6712.712.64
最低值8.75(8.35)9.910.712.64
平均值8.95(8.83)10.6611.6312.64
中位數8.89(8.75)10.5211.7212.64

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值83.65億88.19億90.71億93.95億
最低值81.61億85.49億87.78億93.95億
平均值82.36億86.97億89.36億93.95億
中位數82.13億87.11億89.64億93.95億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS7.344.848.8311.038.48
營業收入69.64億66.58億77.30億84.78億78.02億

詳細資訊請看美股內頁：
美國包裝(PKG-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股市場預估EPSPKG

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