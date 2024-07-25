鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國包裝(PKG-US)EPS預估上修至8.89元，預估目標價為212.50元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-25 20:15
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對美國包裝(PKG-US)做出2024年EPS預估：中位數由8.75元上修至8.89元，其中最高估值9.25元，最低估值8.75元，預估目標價為212.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|9.25(9.25)
|11.67
|12.7
|12.64
|最低值
|8.75(8.35)
|9.9
|10.7
|12.64
|平均值
|8.95(8.83)
|10.66
|11.63
|12.64
|中位數
|8.89(8.75)
|10.52
|11.72
|12.64
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|83.65億
|88.19億
|90.71億
|93.95億
|最低值
|81.61億
|85.49億
|87.78億
|93.95億
|平均值
|82.36億
|86.97億
|89.36億
|93.95億
|中位數
|82.13億
|87.11億
|89.64億
|93.95億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|7.34
|4.84
|8.83
|11.03
|8.48
|營業收入
|69.64億
|66.58億
|77.30億
|84.78億
|78.02億
詳細資訊請看美股內頁：
美國包裝(PKG-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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