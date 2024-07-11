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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：西弗雷澤木業(WFG-US)EPS預估下修至4.13元，預估目標價為101.04元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-11 16:15

根據FactSet最新調查，共6位分析師，對西弗雷澤木業(WFG-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.59元下修至4.13元，其中最高估值5.31元，最低估值0.33元，預估目標價為101.04元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值5.31(5.31)9.4310.019.48
最低值0.33(2.87)4.774.929.48
平均值3.68(4.46)7.067.569.48
中位數4.13(4.59)7.237.659.48

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值64.58億70.78億69.11億
最低值59.33億64.33億67.35億
平均值63.31億68.41億68.14億
中位數64.15億68.68億67.97億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS----------
營業收入36.75億43.61億105.18億97.01億64.54億

詳細資訊請看美股內頁：
西弗雷澤木業(WFG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSWFG

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