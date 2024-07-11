鉅亨速報 - Factset 最新調查：西弗雷澤木業(WFG-US)EPS預估下修至4.13元，預估目標價為101.04元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-11 16:15
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對西弗雷澤木業(WFG-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.59元下修至4.13元，其中最高估值5.31元，最低估值0.33元，預估目標價為101.04元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|5.31(5.31)
|9.43
|10.01
|9.48
|最低值
|0.33(2.87)
|4.77
|4.92
|9.48
|平均值
|3.68(4.46)
|7.06
|7.56
|9.48
|中位數
|4.13(4.59)
|7.23
|7.65
|9.48
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|64.58億
|70.78億
|69.11億
|最低值
|59.33億
|64.33億
|67.35億
|平均值
|63.31億
|68.41億
|68.14億
|中位數
|64.15億
|68.68億
|67.97億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|--
|--
|--
|--
|--
|營業收入
|36.75億
|43.61億
|105.18億
|97.01億
|64.54億
詳細資訊請看美股內頁：
西弗雷澤木業(WFG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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