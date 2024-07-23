鉅亨速報 - Factset 最新調查：西弗雷澤木業(WFG-US)EPS預估下修至2.66元，預估目標價為98.50元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-23 00:15
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對西弗雷澤木業(WFG-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.56元下修至2.66元，其中最高估值5.28元，最低估值0.33元，預估目標價為98.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|5.28(5.31)
|9.47
|8.51
|8.37
|最低值
|0.33(0.33)
|4.6
|4.92
|8.37
|平均值
|2.65(3.13)
|6.52
|7.18
|8.37
|中位數
|2.66(3.56)
|6.37
|7.65
|8.37
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|64.39億
|70.36億
|69.11億
|最低值
|59.12億
|64.33億
|67.35億
|平均值
|61.81億
|67.67億
|68.14億
|中位數
|61.86億
|68.48億
|67.97億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|--
|--
|--
|--
|--
|營業收入
|36.75億
|43.61億
|105.18億
|97.01億
|64.54億
詳細資訊請看美股內頁：
西弗雷澤木業(WFG-US)
最新相關新聞
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Celestica, Inc.CLS-US的目標價調升至58元，幅度約5.45%｜Anue鉅亨 - 美股預估
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Antero Resources Corp(AR-US)EPS預估下修至0.57元，預估目標價為37.50元。
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：易速傳真EFX-US的目標價調升至295元，幅度約4.06%｜Anue鉅亨 - 美股預估
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：HDFC Bank Ltd. - ADR(HDB-US)EPS預估下修至3.21元，預估目標價為67.40元。
鉅亨號貼文看更多
下一篇