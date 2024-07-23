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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：西弗雷澤木業(WFG-US)EPS預估下修至1.6元，預估目標價為98.50元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-23 20:15

根據FactSet最新調查，共6位分析師，對西弗雷澤木業(WFG-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.66元下修至1.6元，其中最高估值5.28元，最低估值0.33元，預估目標價為98.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值5.28(5.28)9.478.518.37
最低值0.33(0.33)3.444.868.37
平均值2.24(2.65)6.127.178.37
中位數1.6(2.66)5.837.658.37

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值64.39億70.36億69.11億
最低值59.12億64.33億67.35億
平均值61.81億67.67億68.14億
中位數61.86億68.48億67.97億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS----------
營業收入36.75億43.61億105.18億97.01億64.54億

詳細資訊請看美股內頁：
西弗雷澤木業(WFG-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSWFG

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