鉅亨速報 - Factset 最新調查：西弗雷澤木業(WFG-US)EPS預估下修至1.6元，預估目標價為98.50元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-23 20:15
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對西弗雷澤木業(WFG-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.66元下修至1.6元，其中最高估值5.28元，最低估值0.33元，預估目標價為98.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|5.28(5.28)
|9.47
|8.51
|8.37
|最低值
|0.33(0.33)
|3.44
|4.86
|8.37
|平均值
|2.24(2.65)
|6.12
|7.17
|8.37
|中位數
|1.6(2.66)
|5.83
|7.65
|8.37
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|64.39億
|70.36億
|69.11億
|最低值
|59.12億
|64.33億
|67.35億
|平均值
|61.81億
|67.67億
|68.14億
|中位數
|61.86億
|68.48億
|67.97億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|--
|--
|--
|--
|--
|營業收入
|36.75億
|43.61億
|105.18億
|97.01億
|64.54億
詳細資訊請看美股內頁：
西弗雷澤木業(WFG-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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