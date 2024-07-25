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鉅亨速報 - Factset 最新調查：藍威斯頓控股LW-US的目標價調降至72.5元，幅度約5.23%｜Anue鉅亨 - 美股預估

鉅亨網新聞中心 2024-07-25 22:15

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對藍威斯頓控股(LW-US)提出目標價估值：中位數由76.5元下修至72.5元，調降幅度5.23%。其中最高估值104元，最低估值60元。

綜合評級 - 共有14位分析師給予藍威斯頓控股評價：積極樂觀10位、保持中立4位、保守悲觀0位。

藍威斯頓控股今(25日)收盤價為53.325元。近5日股價下跌5.23%，標普指數下跌2.88%短期股價無明顯表現。

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股LW市場預估目標價

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