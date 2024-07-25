盤中速報 - S&P 500大跌2.09%，報5439.45點
鉅亨網新聞中心 2024-07-25 03:00
截至台北時間25日02:50，S&P 500下跌116.29點（或2.09%），暫報5439.45點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-1.97%
- 近 1 月：+1.67%
- 近 3 月：+9.57%
- 近 6 月：+14.21%
- 今年以來：+16.48%
焦點個股
S&P 500成分股以藍威斯頓控股(LW-US)領跌。藍威斯頓控股(LW-US)下跌27.11%；特斯拉(TSLA-US)下跌10.69%；超微電腦(SMCI-US)下跌9.31%；Roper科技(ROP-US)下跌8.09%；維斯達能源(VST-US)下跌7.43%。
部分成分股表現相對穩健，Enphase能源(ENPH-US)上漲12.5%；AT&T(T-US)上漲5.07%；希捷科技(STX-US)上漲4.88%；新紀元能源(NEE-US)上漲4.62%；泰科電子(TEL-US)上漲4.41%。
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