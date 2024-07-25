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鉅亨速報

盤中速報 - S&P 500大跌2.09%，報5439.45點

鉅亨網新聞中心 2024-07-25 03:00

截至台北時間25日02:50，S&P 500下跌116.29點（或2.09%），暫報5439.45點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-1.97%
  • 近 1 月：+1.67%
  • 近 3 月：+9.57%
  • 近 6 月：+14.21%
  • 今年以來：+16.48%

焦點個股

S&P 500成分股以藍威斯頓控股(LW-US)領跌。藍威斯頓控股(LW-US)下跌27.11%；特斯拉(TSLA-US)下跌10.69%；超微電腦(SMCI-US)下跌9.31%；Roper科技(ROP-US)下跌8.09%；維斯達能源(VST-US)下跌7.43%。

部分成分股表現相對穩健，Enphase能源(ENPH-US)上漲12.5%；AT&T(T-US)上漲5.07%；希捷科技(STX-US)上漲4.88%；新紀元能源(NEE-US)上漲4.62%；泰科電子(TEL-US)上漲4.41%。

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S&P 5005427.13-2.31%
藍威斯頓控股56.42-28.24%
特斯拉215.99-12.33%
超微電腦711.56-9.15%
Roper科技531.97-7.37%
維斯達能源72.58-9.35%
Enphase能源116.9112.80%
AT&T19.165.22%
希捷科技109.534.02%
新紀元能源75.414.58%
泰科電子156.853.60%

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