鉅亨速報 - Factset 最新調查：藍威斯頓控股(LW-US)EPS預估下修至5.97元，預估目標價為98.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-25 14:15
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對藍威斯頓控股(LW-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.11元下修至5.97元，其中最高估值6.3元，最低估值4.4元，預估目標價為98.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|6.3(6.3)
|6.85
|5.84
|最低值
|4.4(5.81)
|4.98
|5.79
|平均值
|5.61(6.1)
|5.99
|5.82
|中位數
|5.97(6.11)
|6.43
|5.82
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|68.83億
|73.62億
|73.74億
|最低值
|65.99億
|68.28億
|70.69億
|平均值
|67.34億
|71.28億
|72.21億
|中位數
|67.45億
|71.17億
|72.21億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|2.49
|2.16
|1.38
|6.95
|營業收入
|37.92億
|36.71億
|40.99億
|53.51億
詳細資訊請看美股內頁：
藍威斯頓控股(LW-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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