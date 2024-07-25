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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：藍威斯頓控股(LW-US)EPS預估下修至5.97元，預估目標價為98.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-25 14:15

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對藍威斯頓控股(LW-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.11元下修至5.97元，其中最高估值6.3元，最低估值4.4元，預估目標價為98.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值6.3(6.3)6.855.84
最低值4.4(5.81)4.985.79
平均值5.61(6.1)5.995.82
中位數5.97(6.11)6.435.82

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值68.83億73.62億73.74億
最低值65.99億68.28億70.69億
平均值67.34億71.28億72.21億
中位數67.45億71.17億72.21億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS2.492.161.386.95
營業收入37.92億36.71億40.99億53.51億

詳細資訊請看美股內頁：
藍威斯頓控股(LW-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSLW

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