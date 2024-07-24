search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤中速報 - S&P 500大跌1.1%，報5494.49點

鉅亨網新聞中心 2024-07-24 22:00

截至台北時間24日09:50，S&P 500下跌61.25點（或1.1%），暫報5494.49點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-1.97%
  • 近 1 月：+1.67%
  • 近 3 月：+9.57%
  • 近 6 月：+14.21%
  • 今年以來：+16.48%

焦點個股

S&P 500成分股以藍威斯頓控股(LW-US)領跌。藍威斯頓控股(LW-US)下跌20.53%；特斯拉(TSLA-US)下跌10.71%；Roper科技(ROP-US)下跌8.22%；Fortive公司(FTV-US)下跌5.26%；奧的斯電梯(OTIS-US)下跌5.26%。

部分成分股表現相對穩健，Enphase能源(ENPH-US)上漲6.08%；泰科電子(TEL-US)上漲4.22%；得立達科技(TDY-US)上漲4.09%；AT&T(T-US)上漲3.32%；科斯塔集團(CSGP-US)上漲3.02%。

文章標籤

美股美股盤中美股指數S&P 500

相關行情

台股首頁我要存股
S&P 5005473.89-1.47%
藍威斯頓控股59.86-23.86%
特斯拉216.92-11.96%
Roper科技527.395-8.16%
Fortive公司71.655-6.55%
奧的斯電梯92.5-5.98%
Enphase能源111.827.89%
泰科電子157.774.21%
得立達科技413.672.86%
AT&T18.93363.97%
科斯塔集團78.0354.27%

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty