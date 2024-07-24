盤中速報 - S&P 500大跌1.1%，報5494.49點
鉅亨網新聞中心 2024-07-24 22:00
截至台北時間24日09:50，S&P 500下跌61.25點（或1.1%），暫報5494.49點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-1.97%
- 近 1 月：+1.67%
- 近 3 月：+9.57%
- 近 6 月：+14.21%
- 今年以來：+16.48%
焦點個股
S&P 500成分股以藍威斯頓控股(LW-US)領跌。藍威斯頓控股(LW-US)下跌20.53%；特斯拉(TSLA-US)下跌10.71%；Roper科技(ROP-US)下跌8.22%；Fortive公司(FTV-US)下跌5.26%；奧的斯電梯(OTIS-US)下跌5.26%。
部分成分股表現相對穩健，Enphase能源(ENPH-US)上漲6.08%；泰科電子(TEL-US)上漲4.22%；得立達科技(TDY-US)上漲4.09%；AT&T(T-US)上漲3.32%；科斯塔集團(CSGP-US)上漲3.02%。
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