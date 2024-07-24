需求前景黯淡！人民幣創逾8個月低 澳元、紐元等大宗商品貨幣續走貶

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-07-24 15:12

中國人民幣兌美元 (USDCNY) 今 (24) 日在亞洲匯市早盤走貶至 8 個多月來最低點，在 7.27 至 7.277 之間震盪，主要受到中國需求前景黯淡影響，但交易商表示，由於離岸融資條件依舊緊張，令投資人做空人民幣的成本高昂，使得人民幣貶幅有限。

在原物料價格走軟背景下，大宗商品貨幣今日跌至數週低點，兌日元也大幅貶值，其中澳元兌美元 (USDAUD) 下跌 0.5% 至 0.6686 美元，兌日元 (JPYAUD) 也下跌逾 1% 至 101.79 日元，兩週內累計走貶近 7%。

BNZ 駐惠靈頓的高級市場策略師 Jason Wong 表示，中國和亞洲的需求總體疲軟，紐元 (USDNZD) 和澳元承壓下跌。

過去兩週，與中國相關的貨幣跟隨大宗商品價格回落，美元則在等待關鍵的美國 GDP 和通膨數據期間獲得支撐。

滙豐銀行亞洲外匯研究主管 Joey Chew 表示，美元仍是相當強勢的貨幣，即便聯準會 (Fed) 開始降息，美元兌人民幣料將續強，從目前價位走高。

開市前，中國央行設定人民幣兌美元匯率中間價為 7.1358，允許人民幣在中間價上下 2% 區間交易。這是自去年 11 月以來最低水位。

人民幣兌美元本月貶值 0.1%，今年來貶值 2.4%。自去年初以來，由於中國房市陷入困境、消費疲軟和收益率下降，人民幣一直面臨貶值壓力。

與此同時，日元兌美元 (USDJPY) 今日升破 155 日元的關鍵水位，來到兩個月高點，導致全球套利交易進行平倉，墨西哥披索、澳元和紐元兌日元均下跌 1%。日元是 7 月迄今表現最好的 G10 貨幣。