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鉅亨速報

盤後速報 - 國眾(5410)下週(8月1日)除息2.06元，預估參考價36.89元

鉅亨網新聞中心 2024-07-25 17:08

國眾(5410-TW)下週(8月1日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.06元。

以今日(7月23日)收盤價38.95元計算，預估參考價為36.89元，息值合計為2.06元，股息殖利率5.29%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月23日)收盤價做計算，僅提供參考）

國眾(5410-TW)所屬產業為資訊服務業，主要業務為資訊軟硬體銷售、資訊服務、系統整合。金融業自動化解決方案。網際網路行銷。近5日股價下跌1.39%，櫃買市場加權指數下跌4.85%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/01 38.95 2.0615 5.29% 0.0
2023/07/18 34.7 2.4932 7.19% 0.0
2022/08/04 25.5 1.8455 7.24% 0.0
2021/08/17 23.45 1.6923 7.22% 0.0
2020/07/21 23.7 1.5 6.33% 0.0

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