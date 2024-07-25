盤後速報 - 國眾(5410)下週(8月1日)除息2.06元，預估參考價36.89元
鉅亨網新聞中心 2024-07-25 17:08
國眾(5410-TW)下週(8月1日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.06元。
以今日(7月23日)收盤價38.95元計算，預估參考價為36.89元，息值合計為2.06元，股息殖利率5.29%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月23日)收盤價做計算，僅提供參考）
國眾(5410-TW)所屬產業為資訊服務業，主要業務為資訊軟硬體銷售、資訊服務、系統整合。金融業自動化解決方案。網際網路行銷。近5日股價下跌1.39%，櫃買市場加權指數下跌4.85%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/01
|38.95
|2.0615
|5.29%
|0.0
|2023/07/18
|34.7
|2.4932
|7.19%
|0.0
|2022/08/04
|25.5
|1.8455
|7.24%
|0.0
|2021/08/17
|23.45
|1.6923
|7.22%
|0.0
|2020/07/21
|23.7
|1.5
|6.33%
|0.0
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