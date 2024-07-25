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鉅亨速報

盤後速報 - 達輝-KY(5276)下週(8月1日)除息0.6元，預估參考價20.15元

鉅亨網新聞中心 2024-07-25 17:08

達輝-KY(5276-TW)下週(8月1日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.6元。

以今日(7月23日)收盤價20.75元計算，預估參考價為20.15元，息值合計為0.6元，股息殖利率2.89%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月23日)收盤價做計算，僅提供參考）

達輝-KY(5276-TW)所屬產業為其他業，主要業務為汽、機車專用配線束。機車位置燈、機車儀錶。汽車嬰兒安全設備。近5日股價下跌5.03%，櫃買市場加權指數下跌4.85%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/01 20.75 0.6 2.89% 0.0
2023/08/11 16.7 0.6 3.59% 0.0
2022/07/29 14.85 0.1095 0.74% 0.0
2019/07/10 13.7 0.54 3.94% 0.0
2018/07/10 16.7 0.674 4.04% 0.0

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