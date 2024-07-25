盤後速報 - 達輝-KY(5276)下週(8月1日)除息0.6元，預估參考價20.15元
鉅亨網新聞中心 2024-07-25 17:08
達輝-KY(5276-TW)下週(8月1日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.6元。
以今日(7月23日)收盤價20.75元計算，預估參考價為20.15元，息值合計為0.6元，股息殖利率2.89%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月23日)收盤價做計算，僅提供參考）
達輝-KY(5276-TW)所屬產業為其他業，主要業務為汽、機車專用配線束。機車位置燈、機車儀錶。汽車嬰兒安全設備。近5日股價下跌5.03%，櫃買市場加權指數下跌4.85%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/01
|20.75
|0.6
|2.89%
|0.0
|2023/08/11
|16.7
|0.6
|3.59%
|0.0
|2022/07/29
|14.85
|0.1095
|0.74%
|0.0
|2019/07/10
|13.7
|0.54
|3.94%
|0.0
|2018/07/10
|16.7
|0.674
|4.04%
|0.0
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