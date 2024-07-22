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鉅亨速報

盤中速報 - 其他類指數類股表現疲軟，跌幅2.4%，總成交額16.00億

鉅亨網新聞中心 2024-07-22 10:34

台股今日其他業類股表現疲軟，22日10:34相關指數下跌2.4%，總成交額16.00億元，大盤占比2.28%。

該產業上漲家數6、下跌家數36、平盤家數1。領跌個股達輝-KY(5276-TW)22日10:17股價下跌2.55元，報23.05元，跌幅9.96%。

其他類指數近5日上漲1.77%，櫃買市場加權指數下跌2.45%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效

漲跌幅 其他類指數 櫃買市場加權指數
近一週 +1.77% -2.45%
近一月 +3.47% +0.32%
近三月 +10.94% +12.05%
近六月 +25.05% +18.0%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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