盤中速報 - 其他類指數類股表現疲軟，跌幅2.4%，總成交額16.00億
鉅亨網新聞中心 2024-07-22 10:34
台股今日其他業類股表現疲軟，22日10:34相關指數下跌2.4%，總成交額16.00億元，大盤占比2.28%。
該產業上漲家數6、下跌家數36、平盤家數1。領跌個股達輝-KY(5276-TW)22日10:17股價下跌2.55元，報23.05元，跌幅9.96%。
其他類指數近5日上漲1.77%，櫃買市場加權指數下跌2.45%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|其他類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|+1.77%
|-2.45%
|近一月
|+3.47%
|+0.32%
|近三月
|+10.94%
|+12.05%
|近六月
|+25.05%
|+18.0%
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