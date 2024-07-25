盤後速報 - 伸興(1558)下週(8月1日)除息3.8元，預估參考價97.2元
鉅亨網新聞中心 2024-07-25 17:07
伸興(1558-TW)下週(8月1日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.8元。
以今日(7月23日)收盤價101.00元計算，預估參考價為97.2元，息值合計為3.8元，股息殖利率3.76%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月23日)收盤價做計算，僅提供參考）
伸興(1558-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為家用/工業用縫紉機及相關半成品、零件。吸塵器及相關半成品、零件。近5日股價下跌1.46%，集中市場加權指數下跌3.78%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/01
|101.00
|3.8
|3.76%
|0.0
|2023/07/21
|111.5
|5.5
|4.93%
|0.0
|2022/07/28
|139.0
|8.5
|6.12%
|0.0
|2021/08/20
|159.0
|9.5
|5.97%
|0.0
|2020/07/01
|139.0
|8.8
|6.33%
|0.0
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