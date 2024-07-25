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鉅亨速報

盤後速報 - 伸興(1558)下週(8月1日)除息3.8元，預估參考價97.2元

鉅亨網新聞中心 2024-07-25 17:07

伸興(1558-TW)下週(8月1日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.8元。

以今日(7月23日)收盤價101.00元計算，預估參考價為97.2元，息值合計為3.8元，股息殖利率3.76%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月23日)收盤價做計算，僅提供參考）

伸興(1558-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為家用/工業用縫紉機及相關半成品、零件。吸塵器及相關半成品、零件。近5日股價下跌1.46%，集中市場加權指數下跌3.78%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/01 101.00 3.8 3.76% 0.0
2023/07/21 111.5 5.5 4.93% 0.0
2022/07/28 139.0 8.5 6.12% 0.0
2021/08/20 159.0 9.5 5.97% 0.0
2020/07/01 139.0 8.8 6.33% 0.0

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