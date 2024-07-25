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鉅亨速報

盤後速報 - 大成(1210)下週(8月1日)除息2.22元，預估參考價55.88元

鉅亨網新聞中心 2024-07-25 17:07

大成(1210-TW)下週(8月1日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.22元。

以今日(7月23日)收盤價58.10元計算，預估參考價為55.88元，息值合計為2.22元，股息殖利率3.83%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月23日)收盤價做計算，僅提供參考）

大成(1210-TW)所屬產業為食品工業，主要業務為飼料。大宗油脂。肉品。近5日股價上漲0.17%，集中市場加權指數下跌3.78%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/01 58.10 2.22235 3.83% 0.0
2023/07/11 52.5 1.5 2.86% 0.0
2022/08/30 50.7 0.0 0.0% 0.5
2022/04/15 54.9 1.5 2.73% 0.0
2021/08/23 56.1 2.7 4.81% 0.3

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