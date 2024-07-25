盤後速報 - 大成(1210)下週(8月1日)除息2.22元，預估參考價55.88元
鉅亨網新聞中心 2024-07-25 17:07
大成(1210-TW)下週(8月1日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.22元。
以今日(7月23日)收盤價58.10元計算，預估參考價為55.88元，息值合計為2.22元，股息殖利率3.83%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月23日)收盤價做計算，僅提供參考）
大成(1210-TW)所屬產業為食品工業，主要業務為飼料。大宗油脂。肉品。近5日股價上漲0.17%，集中市場加權指數下跌3.78%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/01
|58.10
|2.22235
|3.83%
|0.0
|2023/07/11
|52.5
|1.5
|2.86%
|0.0
|2022/08/30
|50.7
|0.0
|0.0%
|0.5
|2022/04/15
|54.9
|1.5
|2.73%
|0.0
|2021/08/23
|56.1
|2.7
|4.81%
|0.3
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