萬達寵物8月中旬上櫃掛牌 目標展店250間搶食萌寵商機

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-15 17:53

從事寵物食品及用品銷售及寵物美容服務的萬達寵物 (6968-TW)，上櫃申請案已獲 OTC 通過，萬達寵物執行長李俊廣今 (15) 日指出，萬達寵物全台門市布點在六都及花蓮，已達 117 家實體門市，樂觀看待萬達寵物未來營運成長，目標展店數達 250 間。

萬達寵物將在 7 月 17 日在台北召開上櫃前業績發表會，預計在 8 月中旬上櫃掛牌。

萬達寵物並有意赴東南亞國家進一步開發市場，李俊廣今天並未對達成全台 250 家門市的展店時間表提出進一步說明，但指出，以連鎖業態的經營而言，門市的經營數量愈多、培養出的經營人才愈盛，對門市的展店速度會有加速的效果。

萬達寵物最新公布 2024 年 6 月營收 2.26 億元，月減 2.6%，年增 11.15%，2024 年 1-6 月營收 13.95 億元，年增 13.24%。同時，萬達寵物 2024 年第二季營收 6.86 億元，季減 3.36%，年增 10.82%。李俊廣指出，以萬達寵物過去經營經驗來看，大抵暑假爲營運的淡季，主要是進入暑期炎熱，萌寵吃的少、用品也用消費少，至於進入秋冬季以至翌年春節，則屬消費的旺季。

萬達寵物 2024 第一季營收 7.1 億元，毛利率爲 40.92%，年減 0.34 個百分點，稅後純益 3689 萬元，年增 15.29%，每股純益爲 0.92 元。

萬達寵物目前股本爲 3.99 億元，在全台已擁有 117 家直營門市，旗下並且有「寵物公園」、「凱朵寵物」、「貓狗隊長」，以及專注於寵物電商的「毛孩市集」等品牌。萬達寵物今天在興櫃的最後成交價爲 94 元。

萬達寵物在包括二大經營策略「顧問式銷售」與「數據系統打造」的助攻下， 2023 全年營收 25.44 億元，毛利率達 40.99%，稅後 8308 萬元，每股純益 2.17 元。

萬達寵物門市已達全台 117 家。(鉅亨網記者張欽發攝)

萬達寵物董事長陳樂維指出，萬達寵物旗下品牌包含寵物公園、凱朵寵物、貓狗隊長，以及全台最大寵物垂直店商毛孩市集等，全方位服務毛孩的食衣住行育樂。萬達寵物目前股本爲 3.99 億元，截至 2024 六月底前，萬達已有 117 間門市遍佈全台。他也樂觀看待萬達寵物未來成長，根據財政部統計，寵物周邊商品銷售金額近 4 年成長 61.06%，全台每戶平均寵物經濟消費支出也自 2012 年的 1,799 元成長至 2022 年達 2,449 元，增長幅度達 36.2%。顯見寵物市場成長力道強勁。為搶食高達 500 億元萌寵商機。

萬達寵物成立於 2011 年，主要提供寵物食品、智能用品、玩具、衣著、寵物美容、住宿等服務。2023 年營收佔比為食品（70.71%）、用品（23.42%）、美容（5.87％）。

萬達以自行開發的數據整合系統，領先同業建置企業數位化 DNA，串連門市 POS、ERP 系統、CRM 系統、EC 電子商務系統以及 BI 戰情分析系統，運用智慧數據為基礎，預判情勢並協助營運、行銷決策。

萬達旗下品牌眾多，具有豐富動能發展 OMO 虛實整合，以商品結合線上實現雲端場域，跨越時間與空間限制，達成 360 度全方位接觸消費者。