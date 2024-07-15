萬達寵物8月中旬上櫃掛牌 目標展店250間搶食萌寵商機
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-15 17:53
從事寵物食品及用品銷售及寵物美容服務的萬達寵物 (6968-TW)，上櫃申請案已獲 OTC 通過，萬達寵物執行長李俊廣今 (15) 日指出，萬達寵物全台門市布點在六都及花蓮，已達 117 家實體門市，樂觀看待萬達寵物未來營運成長，目標展店數達 250 間。
萬達寵物將在 7 月 17 日在台北召開上櫃前業績發表會，預計在 8 月中旬上櫃掛牌。
萬達寵物並有意赴東南亞國家進一步開發市場，李俊廣今天並未對達成全台 250 家門市的展店時間表提出進一步說明，但指出，以連鎖業態的經營而言，門市的經營數量愈多、培養出的經營人才愈盛，對門市的展店速度會有加速的效果。
同時，在台灣食品業界包括福壽 (1219-TW)、大成 (1210-TW) 及統一 (1216-TW) 積極切入寵物食品開發，李俊廣指出，萬達寵物百家門市如市場的重要探針，萬達寵物也與大廠就產品開發，聯合的行銷有密切的合作。
萬達寵物最新公布 2024 年 6 月營收 2.26 億元，月減 2.6%，年增 11.15%，2024 年 1-6 月營收 13.95 億元，年增 13.24%。同時，萬達寵物 2024 年第二季營收 6.86 億元，季減 3.36%，年增 10.82%。李俊廣指出，以萬達寵物過去經營經驗來看，大抵暑假爲營運的淡季，主要是進入暑期炎熱，萌寵吃的少、用品也用消費少，至於進入秋冬季以至翌年春節，則屬消費的旺季。
萬達寵物 2024 第一季營收 7.1 億元，毛利率爲 40.92%，年減 0.34 個百分點，稅後純益 3689 萬元，年增 15.29%，每股純益爲 0.92 元。
萬達寵物目前股本爲 3.99 億元，在全台已擁有 117 家直營門市，旗下並且有「寵物公園」、「凱朵寵物」、「貓狗隊長」，以及專注於寵物電商的「毛孩市集」等品牌。萬達寵物今天在興櫃的最後成交價爲 94 元。
萬達寵物在包括二大經營策略「顧問式銷售」與「數據系統打造」的助攻下， 2023 全年營收 25.44 億元，毛利率達 40.99%，稅後 8308 萬元，每股純益 2.17 元。
萬達寵物董事長陳樂維指出，萬達寵物旗下品牌包含寵物公園、凱朵寵物、貓狗隊長，以及全台最大寵物垂直店商毛孩市集等，全方位服務毛孩的食衣住行育樂。萬達寵物目前股本爲 3.99 億元，截至 2024 六月底前，萬達已有 117 間門市遍佈全台。他也樂觀看待萬達寵物未來成長，根據財政部統計，寵物周邊商品銷售金額近 4 年成長 61.06%，全台每戶平均寵物經濟消費支出也自 2012 年的 1,799 元成長至 2022 年達 2,449 元，增長幅度達 36.2%。顯見寵物市場成長力道強勁。為搶食高達 500 億元萌寵商機。
萬達寵物成立於 2011 年，主要提供寵物食品、智能用品、玩具、衣著、寵物美容、住宿等服務。2023 年營收佔比為食品（70.71%）、用品（23.42%）、美容（5.87％）。
萬達以自行開發的數據整合系統，領先同業建置企業數位化 DNA，串連門市 POS、ERP 系統、CRM 系統、EC 電子商務系統以及 BI 戰情分析系統，運用智慧數據為基礎，預判情勢並協助營運、行銷決策。
萬達旗下品牌眾多，具有豐富動能發展 OMO 虛實整合，以商品結合線上實現雲端場域，跨越時間與空間限制，達成 360 度全方位接觸消費者。
軟實力方面也不容小覷，萬達以「顧問式銷售」服務贏得顧客信賴、超越同業。以客戶潛在需求出發，提供公司同仁一年超過 350 小時的教育訓練課程，包含寵物食品知識、新手飼主教育、寵物常見疾病認識等，建立完善訓練與標準作業流程，告別傳統零售「老手帶新手」的經營模式。
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