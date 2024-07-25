鉅亨速報 - Factset 最新調查：愛立信(ERIC-US)EPS預估上修至0.04元，預估目標價為6.44元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-25 14:16
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對愛立信(ERIC-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.04元上修至0.04元，其中最高估值0.11元，最低估值-0.06元，預估目標價為6.44元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.11(0.42)
|0.72
|0.79
|0.78
|最低值
|-0.06(-0.06)
|0.38
|0.45
|0.78
|平均值
|0.03(0.06)
|0.53
|0.6
|0.78
|中位數
|0.04(0.04)
|0.53
|0.61
|0.78
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|259.36億
|281.44億
|290.88億
|268.49億
|最低值
|231.00億
|237.16億
|242.77億
|268.49億
|平均值
|237.99億
|248.82億
|256.89億
|268.49億
|中位數
|237.18億
|247.04億
|253.72億
|268.49億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|--
|--
|--
|--
|--
|營業收入
|240.17億
|252.47億
|270.61億
|268.33億
|248.07億
詳細資訊請看美股內頁：
愛立信(ERIC-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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