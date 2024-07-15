鉅亨速報 - Factset 最新調查：愛立信(ERIC-US)EPS預估下修至0.31元，預估目標價為5.63元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-15 18:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對愛立信(ERIC-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.41元下修至0.31元，其中最高估值0.53元，最低估值0.01元，預估目標價為5.63元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.53(0.53)
|0.72
|0.79
|0.78
|最低值
|0.01(0.22)
|0.27
|0.33
|0.78
|平均值
|0.25(0.39)
|0.53
|0.59
|0.78
|中位數
|0.31(0.41)
|0.53
|0.6
|0.78
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|259.36億
|281.44億
|290.88億
|268.49億
|最低值
|222.00億
|228.37億
|233.87億
|268.49億
|平均值
|236.19億
|246.87億
|255.86億
|268.49億
|中位數
|237.18億
|246.88億
|254.18億
|268.49億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|--
|--
|--
|--
|--
|營業收入
|240.17億
|252.47億
|270.61億
|268.33億
|248.07億
詳細資訊請看美股內頁：
愛立信(ERIC-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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