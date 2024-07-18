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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：愛立信(ERIC-US)EPS預估下修至0.04元，預估目標價為6.07元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-18 00:15

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對愛立信(ERIC-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.05元下修至0.04元，其中最高估值0.42元，最低估值-0.04元，預估目標價為6.07元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值0.42(0.53)0.720.790.78
最低值-0.04(-0.04)0.380.450.78
平均值0.1(0.13)0.530.610.78
中位數0.04(0.05)0.530.610.78

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值259.36億281.44億290.88億268.49億
最低值231.00億237.16億242.77億268.49億
平均值238.08億248.93億256.98億268.49億
中位數237.28億247.04億253.72億268.49億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS----------
營業收入240.17億252.47億270.61億268.33億248.07億

詳細資訊請看美股內頁：
愛立信(ERIC-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSERIC

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