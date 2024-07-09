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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：愛立信(ERIC-US)EPS預估下修至0.4元，預估目標價為5.69元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-09 18:15

根據FactSet最新調查，共20位分析師，對愛立信(ERIC-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.41元下修至0.4元，其中最高估值0.53元，最低估值0.22元，預估目標價為5.69元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值0.53(0.53)0.720.790.8
最低值0.22(0.22)0.270.330.8
平均值0.39(0.4)0.520.580.8
中位數0.4(0.41)0.530.590.8

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值258.80億280.82億290.25億273.76億
最低值222.00億228.37億233.87億273.76億
平均值235.32億245.58億254.55億273.76億
中位數233.94億242.89億254.16億273.76億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS----------
營業收入240.17億252.47億270.61億268.33億248.07億

詳細資訊請看美股內頁：
愛立信(ERIC-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSERIC

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