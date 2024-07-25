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鉅亨速報 - Factset 最新調查：ServiceNow公司NOW-US的目標價調升至885元，幅度約4.12%｜Anue鉅亨 - 美股預估

鉅亨網新聞中心 2024-07-25 16:16

根據FactSet最新調查，共37位分析師，對ServiceNow公司(NOW-US)提出目標價估值：中位數由850元上修至885元，調升幅度4.12%。其中最高估值950元，最低估值640元。

綜合評級 - 共有42位分析師給予ServiceNow公司評價：積極樂觀38位、保持中立3位、保守悲觀1位。

ServiceNow公司今(25日)收盤價為730.87元。近5日股價下跌4.12%，標普指數下跌2.88%股價漲幅表現優於大盤。

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股NOW市場預估目標價

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