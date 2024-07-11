鉅亨速報 - Factset 最新調查：愛立信(ERIC-US)EPS預估上修至0.41元，預估目標價為5.69元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-11 00:15
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對愛立信(ERIC-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.4元上修至0.41元，其中最高估值0.53元，最低估值0.22元，預估目標價為5.69元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.53(0.53)
|0.72
|0.79
|0.8
|最低值
|0.22(0.22)
|0.27
|0.33
|0.8
|平均值
|0.39(0.39)
|0.52
|0.58
|0.8
|中位數
|0.41(0.4)
|0.53
|0.59
|0.8
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|258.80億
|280.82億
|290.25億
|273.76億
|最低值
|222.00億
|228.37億
|233.87億
|273.76億
|平均值
|235.03億
|245.25億
|254.13億
|273.76億
|中位數
|233.94億
|242.89億
|254.16億
|273.76億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|--
|--
|--
|--
|--
|營業收入
|240.17億
|252.47億
|270.61億
|268.33億
|248.07億
詳細資訊請看美股內頁：
愛立信(ERIC-US)
最新相關新聞
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：丹普席伊麗國際(TPX-US)EPS預估下修至2.67元，預估目標價為60.00元。
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Toast Inc - Class A(TOST-US)EPS預估上修至0.47元，預估目標價為28.00元。
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：PBF Energy Inc - Class A(PBF-US)EPS預估上修至5.23元，預估目標價為53.50元。
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：R1 RCM Inc.(RCM-US)EPS預估上修至0.06元，預估目標價為16.00元。
鉅亨號貼文看更多
下一篇