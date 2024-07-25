中國授權夥伴成功取得授權 瑩碩Q3認列里程金挹注營收

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-07-25 14:41

瑩碩 (6677-TW) 今 (24) 日表示，權給雙鶴利民的帕利哌酮緩釋片藥物，適應症為思覺失調症，近期獲中國國家藥品監督管理局 (NMPA) 的上市許可。瑩碩指出，最快本季可以認列里程金，為營收增添動能。

瑩碩指出，本次獲中國藥證的帕利哌酮緩釋片，屬於第二代抗精神病藥品，是運用瑩碩授權的 CORS(滲透泵控制釋放系統) 技術平台完成開發。依臨床研究顯示，帕利哌酮的起效快，能有效控制各類精神症狀，顯著改善患者功能，同時降低復發率且安全性良好，是治療思覺失調的一線用藥。

根據雙鶴利民母公司––華潤雙鶴藥業的公告指出，目前中國市場上同成分的控釋劑型藥品，除原廠專利藥外，尚有 4 家競爭同業。依當地米內網的數據資料，2023 年該藥品市場規模達人民幣 8.44 億元 (約新台幣 38.13 億元)，如今雙鶴利民取得藥品註冊證書，憑藉該集團在中國醫藥領域的通路優勢，將爭取到一定市場份額。