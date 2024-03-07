〈瑩碩展望〉海外大單、權利金挹注 全年獲利增幅將優於營收

鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-03-07 09:25

海外市場方面，顏麟權表示，原本已經拿下香港三年標案訂單，為糖尿病、洗腎病人用藥，不過受到當地政策影響，遞延至今年第三季出貨。據悉該標案訂單年營收貢獻可達 5、6 千萬元，且毛利率逾 7 成。

另外，瑩碩治療中重度憂鬱症用藥，去年 8 月取中國藥證，目前已經在各省掛網階段，顏麟權認為，由於藥證取得到市場布局發酵至少需要一年，預計中重度憂鬱症用藥下半年會逐步放量，明年營收貢獻會更顯著。

除了中國市場以外，東南亞市場也有斬獲，包含泰國去年取得新藥證，今年銷售會持續成長；馬來西亞近期獲得精神科首仿藥資格，以及印尼也有兩個品項授權洽談中。