〈瑩碩展望〉海外大單、權利金挹注 全年獲利增幅將優於營收
鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-03-07 09:25
瑩碩生技 (6677-TW) 去年營運順利轉盈，規劃下半年申請上櫃。展望今年，總經理顏麟權看好，隨著香港等海外大單陸續出貨，加上藥證也會轉移取得授權金，今年營收將年增超過去年的 8%、達雙位數，獲利增幅優於營收。
海外市場方面，顏麟權表示，原本已經拿下香港三年標案訂單，為糖尿病、洗腎病人用藥，不過受到當地政策影響，遞延至今年第三季出貨。據悉該標案訂單年營收貢獻可達 5、6 千萬元，且毛利率逾 7 成。
另外，瑩碩治療中重度憂鬱症用藥，去年 8 月取中國藥證，目前已經在各省掛網階段，顏麟權認為，由於藥證取得到市場布局發酵至少需要一年，預計中重度憂鬱症用藥下半年會逐步放量，明年營收貢獻會更顯著。
除了中國市場以外，東南亞市場也有斬獲，包含泰國去年取得新藥證，今年銷售會持續成長；馬來西亞近期獲得精神科首仿藥資格，以及印尼也有兩個品項授權洽談中。
授權金部分，瑩碩正在與日本藥廠洽談肺纖維化、精神科與痤瘡共三個品項，合作模式擬採瑩碩在台灣生產製造用藥，日本藥廠進行 BE(生物相等性) 試驗，若此合作順利定案有望認列權利金，三品項最快兩年後上市。此外，瑩碩也規劃將既有藥證透過處分、技轉方式給其他業者，藉此認列權利金。
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