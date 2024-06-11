瑩碩攜手福建海西新葯 搶攻4000萬美元利基藥品商機

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-06-12 09:46

瑩碩 (6677-TW) 宣布與福建海西新葯簽署 2 項產品的共同合約，根據合約，雙方結合各自研發優勢，共同參與合作標的藥物的開發、生產及銷售事宜，搶攻超過 4000 萬美元利基藥品商機，未來上市後的銷售利潤共享。

瑩碩指出，此次合作開發的 2 項產品分別為降血脂用藥，以及血液科用藥，希望 2 年內遞交藥品的註冊申請。

瑩碩總經理顏麟權指出，降血脂用藥雖然是一款老藥，但因具抗氧化、抗發炎特性，加上 API 稀有，屬於高門檻的利基產品。中國市場目前沒有原廠藥，而同成分、同劑型的上市競品只有二家，依 IQVIA 資料顯示，一年市場規模約 2800 萬美元。

血液科用藥方面，瑩碩說明，血液科用藥是一種鐵離子螫合劑，可有效結合患者體內的鐵離子並加速鐵的排出，因此用於治療地中海貧血患者可能出現鐵質過量導致器官中毒和死亡的風險。此合作藥品是一款高單價、高毛利產品，在中國目前有 2 個上市競品，但無同成份、同劑型的原廠藥銷售，依 IQVIA 資料顯示，一年市場規模約 1300 萬美元。

瑩碩表示，地中海型貧血是一種慢性、遺傳性的溶血性貧血症，包括台灣以及中國南方的廣東、廣西、海南、福建等都是該疾病的盛行區。去年瑩碩自主開發的血液科用藥成功取得台灣首家學名藥藥證。而本次攜手海西新葯，雙方將在中國市場共同開發此產品，憑藉海西新葯的地緣優勢，成功取證後可望搶占市場商機。

中國是僅次於美國的全球第二大醫藥市場，瑩碩早於 2016 年即卡位布局，去年拿下首張精神科中國進口輸入藥證，今年預計在中國 34 個省份完成掛網，根據市場經驗，一年後銷售額可達高峰。