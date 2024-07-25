鋼聯Q2稅後純益創8季來新高 上半年純益4.41億元EPS 3.72元

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-25 16:41

以廢棄物處理及銷售氧化鋅爲主要營收來源的鋼聯 (6581-TW) ，在 2024 年第二季的鋅價走揚及成本下降的有利條件下，第二季單稅後純益純益飆高到 2.84 億元，創 8 季以來新高，單季每股純益 2.55 元，累計 2024 年 1-6 月稅後純益 4.41 億元，年增 64.93%，每股純益達 3.72 元。

台灣鋼聯今 (25) 日公布最新財報，2024 年第二季營收 7.03 億元，增毛利率 57.75%，季增 9.97 個百分 點，年增 14.66 個百分點，第二季單稅後純益純益飆高到 2.84 億元，創 8 季以來新高，季增 1.18 倍，年增 71.48%，單季每股純益 2.55 元。

鋼聯 2024 年上半年營收 11.7 億元，毛利率 53.77%，年增 9.28 個百分點，稅後純益 4.41 億元，年增 64.93%，每股純益達 3.72 元。

台灣鋼聯將於 31 日在台北召開法人說明會，說明下半年營運展望。

台灣鋼聯目前可收受之焚化飛灰允收標準氯含量需小於 3%，但焚化廠產出的焚化飛灰需經過水洗過程降利氯含量後才可送至台灣鋼聯進行再利用。目前多數焚化廠內部因無建置水洗設備，產出之焚化飛灰採取掩埋方式處理。台灣鋼聯 5 月取得台中市龍井區 4500 坪土地，未來預計於此地規劃設置焚化飛灰水洗廠，初期目標年處理量約 3 萬噸。