瑩碩每股配發現金股利0.4元 完成董事改選王建治續任董座

總經理顏麟權指出，今年以來瑩碩的業務拓展順利，不僅再取得 1 張治療注意力不足過動症的台灣藥證，進一步強化精神科用藥產品線；公司與國內業者共同開發的治療特發性肺部纖維化藥物日前也成功授權美國，率先卡位市場，接下來瑩碩會在其他市場全力推廣，希望很快會有新的成果。