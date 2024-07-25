強颱凱米造成菲國豪雨致災 亞弘電馬尼拉廠生產未受影響

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-25 11:40

強颱風「凱米」24 日晚間挾帶強風驟雨在台灣登陸，雖未在菲律賓群島登陸，卻加劇了當地北部的季風降雨，在首都馬尼拉釀成水患，並引發山區土石流，在馬尼拉南部利馬 (Liam) 工業區設廠生產的亞弘電 (6201-TW) 今 (25) 日表示，亞弘電菲國廠未遭遇災損、 生產未受影響。

亞弘電在馬尼拉利馬工業區內目前設立有兩座廠房生產電子音訊產品，並且有擴大設置生產線及倉庫的方案正在進行中，而台灣沖壓件大廠鉅祥 (2476-TW) 也已在馬尼拉利馬工業區內訂約取得廠房，預計在 2025 年 2 月交付廠房，並預計在明年第二季底投產生產包括車用等金屬沖壓件，鉅祥將成為亞強電在馬尼拉利馬工業區內的新鄰居。

亞弘電馬尼拉利馬工業區內現設有兩座廠房生產電子音訊產品，今年已經決議再增設一座新廠及增加租用倉儲空間，新增廠房正由業主興建中。

亞強電 2024 年 1-6 月營收 14.47 億元，年減 2.39%，對下半年的營運，公司現以持平上半年看待，亞弘電目前在包括 IC 原物料等掌握度高，且亞弘電具備在台灣台南、中國大陸及菲律賓的兩岸三地生產能量配置優勢，目前須注意的是客戶端的需求及訂單顯著復甦及 2024 年下半年新台幣兌美元匯率的走勢等影響因素。

生產電子專業音訊、小家電及醫療保健器材的亞弘電，除持續開發高階電子專業音訊產品之外，對小家電採取更多元產品的開發，而在醫療保健器材也有新客戶的加入。

亞弘電 2024 年第一季營收爲 6.06 億元，毛利率 23.32%，季減 2.02 個百分點，年減 1.03 個百分點，稅後純益 6073 萬元，年減 4.14%，每股純益爲 0.68 元。