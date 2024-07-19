消費疲弱 日本下調今年經濟成長預測至0.9%

鉅亨網新聞中心 2024-07-19 11:17

日本內閣府周五 (19 日) 表示，將 2024 年度的經濟成長預測從 1.3% 下調至 0.9，原因是日元疲軟導致進口成本上漲，打擊了消費，凸顯經濟復甦的脆弱性。

內閣府表示，除了居高不下的通膨，各種一次性的因素也導致消費支出疲軟，包括汽車製造商中斷生產以及 1 月能登半島大地震的持續影響。

日本政府也將今年度整體通膨預期從 2.5% 上修至 2.8%，反映了近期的貨幣趨勢。當局目前預設今年度日元兌美元匯率維持在 158.8 日元左右，遠低於先前預期的 149.8 日元。

經濟前景不如預期，對日本首相而言不是個好兆頭，因為他正面臨 9 月下旬舉行的黨魁選舉。最新民調顯示，內閣支持率停滯在 30% 以下，而且沒有任何好轉跡象，選民普遍認為總理的經濟措施 (包括退稅、額外的公用事業補貼等) 無助於使通膨降溫。

政府下修經濟預測，也使日本央行的決策變得複雜，因為其正在考慮再次升息的可能性。彭博社上月調查顯示，約三分之一的日本央行觀察人士預計 7 月底升息。