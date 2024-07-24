鉅亨速報 - Factset 最新調查：特斯拉TSLA-US的目標價調升至215.8元，幅度約4%｜Anue鉅亨 - 美股預估
鉅亨網新聞中心 2024-07-24 18:15
根據FactSet最新調查，共44位分析師，對特斯拉(TSLA-US)提出目標價估值：中位數由207.5元上修至215.8元，調升幅度4%。其中最高估值310元，最低估值85元。
綜合評級 - 共有55位分析師給予特斯拉評價：積極樂觀27位、保持中立17位、保守悲觀11位。
特斯拉今(24日)收盤價為246.38元。近5日股價下跌4%，標普指數下跌1.97%短期股價無明顯表現。
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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