鉅亨速報 - Factset 最新調查：曼哈頓軟體(MANH-US)EPS預估上修至4.25元，預估目標價為257.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-24 14:16
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對曼哈頓軟體(MANH-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.92元上修至4.25元，其中最高估值4.32元，最低估值3.86元，預估目標價為257.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|4.32(3.99)
|5.11
|7.37
|最低值
|3.86(3.86)
|4.27
|5.09
|平均值
|4.14(3.91)
|4.67
|5.87
|中位數
|4.25(3.92)
|4.69
|5.16
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|10.52億
|12.07億
|14.11億
|16.59億
|最低值
|10.27億
|11.38億
|12.28億
|16.59億
|平均值
|10.38億
|11.56億
|13.01億
|16.59億
|中位數
|10.37億
|11.51億
|12.83億
|16.59億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.32
|1.36
|1.72
|2.03
|2.82
|營業收入
|6.18億
|5.86億
|6.64億
|7.67億
|9.29億
詳細資訊請看美股內頁：
曼哈頓軟體(MANH-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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