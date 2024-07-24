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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：曼哈頓軟體(MANH-US)EPS預估上修至4.25元，預估目標價為257.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-24 14:16

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對曼哈頓軟體(MANH-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.92元上修至4.25元，其中最高估值4.32元，最低估值3.86元，預估目標價為257.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值4.32(3.99)5.117.37
最低值3.86(3.86)4.275.09
平均值4.14(3.91)4.675.87
中位數4.25(3.92)4.695.16

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值10.52億12.07億14.11億16.59億
最低值10.27億11.38億12.28億16.59億
平均值10.38億11.56億13.01億16.59億
中位數10.37億11.51億12.83億16.59億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.321.361.722.032.82
營業收入6.18億5.86億6.64億7.67億9.29億

詳細資訊請看美股內頁：
曼哈頓軟體(MANH-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMANH

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