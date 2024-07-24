鉅亨速報 - Factset 最新調查：特斯拉(TSLA-US)EPS預估下修至2.44元，預估目標價為207.50元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-24 14:15
根據FactSet最新調查，共50位分析師，對特斯拉(TSLA-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.48元下修至2.44元，其中最高估值3.66元，最低估值1.01元，預估目標價為207.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|3.66(3.66)
|5.97
|9.06
|10.58
|最低值
|1.01(1.01)
|1.35
|1.65
|1.87
|平均值
|2.42(2.43)
|3.33
|4.35
|4.52
|中位數
|2.44(2.48)
|3.31
|4.27
|4.54
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1,133.21億
|1,389.06億
|2,090.18億
|1,819.23億
|最低值
|902.96億
|895.83億
|1,123.12億
|1,284.23億
|平均值
|992.76億
|1,172.63億
|1,410.82億
|1,563.19億
|中位數
|988.40億
|1,172.77億
|1,395.53億
|1,643.51億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-0.33
|0.21
|1.63
|3.62
|4.30
|營業收入
|245.78億
|315.36億
|538.23億
|814.62億
|967.73億
詳細資訊請看美股內頁：
特斯拉(TSLA-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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