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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：特斯拉(TSLA-US)EPS預估下修至2.44元，預估目標價為207.50元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-24 14:15

根據FactSet最新調查，共50位分析師，對特斯拉(TSLA-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.48元下修至2.44元，其中最高估值3.66元，最低估值1.01元，預估目標價為207.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值3.66(3.66)5.979.0610.58
最低值1.01(1.01)1.351.651.87
平均值2.42(2.43)3.334.354.52
中位數2.44(2.48)3.314.274.54

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1,133.21億1,389.06億2,090.18億1,819.23億
最低值902.96億895.83億1,123.12億1,284.23億
平均值992.76億1,172.63億1,410.82億1,563.19億
中位數988.40億1,172.77億1,395.53億1,643.51億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-0.330.211.633.624.30
營業收入245.78億315.36億538.23億814.62億967.73億

詳細資訊請看美股內頁：
特斯拉(TSLA-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股市場預估EPSTSLA

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