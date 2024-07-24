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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：美捷控股(MEDP-US)EPS預估上修至11.55元，預估目標價為430.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-24 20:15

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對美捷控股(MEDP-US)做出2024年EPS預估：中位數由11.26元上修至11.55元，其中最高估值11.78元，最低估值11.2元，預估目標價為430.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值11.78(11.41)13.2916.1818.7
最低值11.2(11.15)12.7614.5616.74
平均值11.5(11.27)13.0615.4517.72
中位數11.55(11.26)13.1415.6717.72

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值21.76億25.39億29.26億34.71億
最低值21.25億23.56億26.99億31.44億
平均值21.46億24.36億27.87億33.08億
中位數21.42億24.29億27.76億33.08億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS2.673.844.817.288.88
營業收入8.61億9.26億11.42億14.60億18.86億

詳細資訊請看美股內頁：
美捷控股(MEDP-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股市場預估EPSMEDP

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