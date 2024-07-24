鉅亨速報 - Factset 最新調查：美捷控股(MEDP-US)EPS預估上修至11.55元，預估目標價為430.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-24 20:15
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對美捷控股(MEDP-US)做出2024年EPS預估：中位數由11.26元上修至11.55元，其中最高估值11.78元，最低估值11.2元，預估目標價為430.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|11.78(11.41)
|13.29
|16.18
|18.7
|最低值
|11.2(11.15)
|12.76
|14.56
|16.74
|平均值
|11.5(11.27)
|13.06
|15.45
|17.72
|中位數
|11.55(11.26)
|13.14
|15.67
|17.72
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|21.76億
|25.39億
|29.26億
|34.71億
|最低值
|21.25億
|23.56億
|26.99億
|31.44億
|平均值
|21.46億
|24.36億
|27.87億
|33.08億
|中位數
|21.42億
|24.29億
|27.76億
|33.08億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|2.67
|3.84
|4.81
|7.28
|8.88
|營業收入
|8.61億
|9.26億
|11.42億
|14.60億
|18.86億
詳細資訊請看美股內頁：
美捷控股(MEDP-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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