盤後速報 - 元太(8069)次交易(25)日除息4.49元，參考價250.01元
鉅亨網新聞中心 2024-07-24 17:06
元太(8069-TW)次交易(25)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.49元。
首日參考價為250.01元，相較今日收盤價254.50元，息值合計為4.49元，股息殖利率1.76%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/25
|254.50
|4.4896
|1.76%
|0.0
|2023/07/24
|215.0
|4.5
|2.09%
|0.0
|2022/07/25
|188.0
|3.2
|1.7%
|0.0
|2021/07/26
|87.2
|2.6857
|3.08%
|0.0
|2020/07/17
|43.25
|2.0
|4.62%
|0.0
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