search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤後速報 - 元太(8069)次交易(25)日除息4.49元，參考價250.01元

鉅亨網新聞中心 2024-07-24 17:06

元太(8069-TW)次交易(25)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.49元。

首日參考價為250.01元，相較今日收盤價254.50元，息值合計為4.49元，股息殖利率1.76%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/25 254.50 4.4896 1.76% 0.0
2023/07/24 215.0 4.5 2.09% 0.0
2022/07/25 188.0 3.2 1.7% 0.0
2021/07/26 87.2 2.6857 3.08% 0.0
2020/07/17 43.25 2.0 4.62% 0.0

最新相關新聞

文章標籤

台股台股除權息台股盤後

相關行情

台股首頁我要存股
元太254.53.88%

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty