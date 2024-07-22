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鉅亨速報

盤中速報 - 元太(8069)大跌7.06%，報243.5元

鉅亨網新聞中心 2024-07-22 10:24

元太(8069-TW)22日10:24股價下跌18.5元，報243.5元，跌幅7.06%，成交2,989張。

元太(8069-TW)所屬產業為光電業，主要業務為電子紙顯示器。

近5日股價下跌3.14%，櫃買市場加權指數下跌2.45%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-380 張
  • 外資買賣超：+150 張
  • 投信買賣超：-251 張
  • 自營商買賣超：-279 張
  • 融資增減：-19 張
  • 融券增減：-435 張

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