盤中速報 - 元太(8069)大跌7.06%，報243.5元
鉅亨網新聞中心 2024-07-22 10:24
元太(8069-TW)22日10:24股價下跌18.5元，報243.5元，跌幅7.06%，成交2,989張。
元太(8069-TW)所屬產業為光電業，主要業務為電子紙顯示器。
近5日股價下跌3.14%，櫃買市場加權指數下跌2.45%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-380 張
- 外資買賣超：+150 張
- 投信買賣超：-251 張
- 自營商買賣超：-279 張
- 融資增減：-19 張
- 融券增減：-435 張
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