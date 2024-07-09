鉅亨速報 - Factset 最新調查：元太(8069-TW)目標價調升至270元，幅度約3.85%
鉅亨網新聞中心 2024-07-09 14:10
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對元太(8069-TW)提出目標價估值：中位數由260元上修至270元，調升幅度3.85%。其中最高估值310元，最低估值164元。
綜合評級 - 共有15位分析師給予元太(8069-TW)評價：積極樂觀13位、保持中立1位、保守悲觀1位。
元太(8069-TW)今(9日)收盤價為270元。近5日股價上漲5.41%，相關光電類指數近5日上漲4.78%，櫃買市場加權指數上漲1.16%，股價漲幅表現優於大盤。
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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