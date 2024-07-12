search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤中速報 - 光電類指數類股表現疲軟，跌幅2.23%，總成交額50.57億

鉅亨網新聞中心 2024-07-12 12:49

台股今日光電業類股表現疲軟，12日12:49相關指數下跌2.23%，總成交額50.57億元，大盤占比5.45%。

該產業上漲家數17、下跌家數29、平盤家數2。領跌個股元太(8069-TW)12日12:49股價下跌10.5元，報268.5元，跌幅3.76%。

光電類指數近5日上漲0.14%，櫃買市場加權指數上漲1.45%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效

漲跌幅 光電類指數 櫃買市場加權指數
近一週 +0.14% +1.45%
近一月 +15.43% +7.65%
近三月 +15.17% +10.48%
近六月 +46.93% +21.42%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數23916.93-1.94%
元太270.5-3.05%

鉅亨贏指標

了解更多

#營收獲利增加

偏強
元太

66.67%

勝率

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty