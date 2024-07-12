盤中速報 - 光電類指數類股表現疲軟，跌幅2.23%，總成交額50.57億
鉅亨網新聞中心 2024-07-12 12:49
台股今日光電業類股表現疲軟，12日12:49相關指數下跌2.23%，總成交額50.57億元，大盤占比5.45%。
該產業上漲家數17、下跌家數29、平盤家數2。領跌個股元太(8069-TW)12日12:49股價下跌10.5元，報268.5元，跌幅3.76%。
光電類指數近5日上漲0.14%，櫃買市場加權指數上漲1.45%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|光電類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|+0.14%
|+1.45%
|近一月
|+15.43%
|+7.65%
|近三月
|+15.17%
|+10.48%
|近六月
|+46.93%
|+21.42%
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