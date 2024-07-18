盤後速報 - 元太(8069)下週(7月25日)除息4.49元，預估參考價260.01元
鉅亨網新聞中心 2024-07-18 17:06
元太(8069-TW)下週(7月25日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.49元。
以今日(7月18日)收盤價264.50元計算，預估參考價為260.01元，息值合計為4.49元，股息殖利率1.7%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月18日)收盤價做計算，僅提供參考）
元太(8069-TW)所屬產業為光電業，主要業務為電子紙顯示器。近5日股價上漲3%，櫃買市場加權指數上漲0.45%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/25
|264.50
|4.4896
|1.7%
|0.0
|2023/07/24
|215.0
|4.5
|2.09%
|0.0
|2022/07/25
|188.0
|3.2
|1.7%
|0.0
|2021/07/26
|87.2
|2.6857
|3.08%
|0.0
|2020/07/17
|43.25
|2.0
|4.62%
|0.0
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