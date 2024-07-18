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鉅亨速報

盤後速報 - 元太(8069)下週(7月25日)除息4.49元，預估參考價260.01元

鉅亨網新聞中心 2024-07-18 17:06

元太(8069-TW)下週(7月25日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.49元。

以今日(7月18日)收盤價264.50元計算，預估參考價為260.01元，息值合計為4.49元，股息殖利率1.7%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月18日)收盤價做計算，僅提供參考）

元太(8069-TW)所屬產業為光電業，主要業務為電子紙顯示器。近5日股價上漲3%，櫃買市場加權指數上漲0.45%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/25 264.50 4.4896 1.7% 0.0
2023/07/24 215.0 4.5 2.09% 0.0
2022/07/25 188.0 3.2 1.7% 0.0
2021/07/26 87.2 2.6857 3.08% 0.0
2020/07/17 43.25 2.0 4.62% 0.0

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